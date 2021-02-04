"Аякс" из-за ошибки не включил в заявку своего самого дорого игрока

Работники "Аякса" допустили ошибку в заявке команды на Лигу Европы. В список не попал нападающий Себастьян Алле, трансфер которого из "Вест Хэма" стал самым крупным в истории голландского футбола.

Алле обошёлся амстердамскому клубу в 22,5 млн евро. "Аякс" направил запрос в голландскую федерацию и УЕФА, чтобы исправить ошибку. Ответа пока не последовало, но срок заявки футболистов на Лигу Европы уже истёк.

"Аякс" в 1/16 финала Лиги Европы встретится с лидером чемпионата Франции "Лиллем". Матчи состоятся 18 и 25 февраля.

Алле после перехода в "Аякс" провёл семь матчей, в которых забил два мяча и сделал четыре результативные передачи.