Мейвезер хочет провести бой с 50 Cent

Американский боксёр, бывший абсолютный чемпион мира Флойд Мейвезер заявил, что запланировал в этом году провести три боя. Все они будут выставочными против американских звёзд.
20 февраля Мейвезер встретится в ринге с блогером Логаном Полом. После этого боксёр намерен провести поединок с его братом Джейком. В третьем поединке возможна встреча с рэпером 50 Cent.
"Братья Пол заработают большие деньги на этих боях. Но в бою с 50 Cent победитель должен получить всё", — написал Мейвезер в Instagram.
Мейвезер — самый высокооплачиваемый боксёр современности. Его гонорар за выставочный бой с бойцом ММА Конором Макгрегором оценивается в 250 млн долларов.
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