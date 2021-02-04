Мейвезер хочет провести бой с 50 Cent

Американский боксёр, бывший абсолютный чемпион мира Флойд Мейвезер заявил, что запланировал в этом году провести три боя. Все они будут выставочными против американских звёзд.

20 февраля Мейвезер встретится в ринге с блогером Логаном Полом. После этого боксёр намерен провести поединок с его братом Джейком. В третьем поединке возможна встреча с рэпером 50 Cent.

"Братья Пол заработают большие деньги на этих боях. Но в бою с 50 Cent победитель должен получить всё", — написал Мейвезер в Instagram.

Мейвезер — самый высокооплачиваемый боксёр современности. Его гонорар за выставочный бой с бойцом ММА Конором Макгрегором оценивается в 250 млн долларов.