Названа фигуристка, которая заменит Косторную на турнире в Москве

Вместо Алёны Костроной на командном турнире в Москве выступит 14-летняя Майя Хромых. Чемпионка Европы снялась с Кубка Первого канала из-за того, что не успела восстановиться после болезни, сообщает ТАСС.

Хромых в этом сезоне взяла две бронзовые медали на этапах Кубка России. На чемпионате России фигуристка заняла пятое место.

Командный турнир в Москве пройдёт с 5 по 7 февраля. В пятницу состоится прыжковый турнир, а на выходных фигуристы выступят с короткой и произвольной программами.

Ранее "Правда.Ру" публиковала полный состав фигуристов на Кубке Первого канала. Капитанами команд выступят Алина Загитова и Евгения Медведева. Зрители смогут увидеть их показательные номера.