Псаки перепутала Олимпиаду в Токио и Игры в Пекине

Представитель Белого дома Джен Псаки во время брифинга перепутала летние и зимние Олимпийские игры. Женщина отвечала на вопрос о безопасности проведения Олимпиады-2020 в Токио, но затронула тему призыва к бойкоту Игр-2022 в Пекине.

"Безопасно ли будет для сборной США отправиться на Олимпиаду в Токио?" — задали вопрос журналисты. "Сейчас мы не говорим об изменении нашей позиции или наших планов по Олимпийскими играми в Пекине", — ответила Псаки.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что группа из 180 правозащитных организаций национальных меньшинств КНР обратилась ко всем странам с призывом бойкотировать Олимпиаду-2022. В тексте письма говорится, что власти Китая нарушают права тибетцев, монголов, уйгуров и других этнических групп. МИД КНР назвал появление письма политической акцией. Зимняя Олимпиада в Пекине запланирована с 4 по 20 февраля 2022 года.

Летняя Олимпиада в Токио пройдёт с 23 июля по 8 августа 2021 года. Несмотря на слухи о возможной отмене Игр, организаторы соревнований накануне опубликовали правила по безопасности из-за пандемии для болельщиков и участников соревнований.