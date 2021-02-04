"Новатэк" заключил с РФС самый крупный спонсорский контракт

Компания "Новатэк" продлила соглашение с Российским футбольным союзом (РФС). Действующий договор между сторонами заканчивался в 2021 году.

Источники "Чемпионата" не назвали точную сумму контракта, но заявили, что он станет самым крупным за время сотрудничества между "Новатэк" и РФС. Ранее сообщалось, что соглашение, которое действовало с 2019 по 2021 год, было заключено на 330 млн рублей. Сейчас эта сумма почти в 1,5 раза больше.

Кроме того, по словам источника в РФС, соглашения продлят и другие партнёры организации. Крупнейшие из них - "Мегафон", РЖД, СОГАЗ, "Газпромбанк" и "Газпромнефть".