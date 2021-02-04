Польховский объяснил выбор состава на чемпионат мира по биатлону

Главный тренер биатлонной сборной России Валерий Польховский объяснил, на каком основании был выбран состав команды на чемпионат мира по биатлону. Турнир состоится в Поклюке с 10 по 21 февраля.

3 февраля Союз биатлонистов России (СБР) объявил состав женской и мужской команд, которые примут участие в соревнованиях.

Состав сборной России по биатлону

Мужчины

Александр Логинов.

Матвей Елисеев.

Эдуард Латыпов.

Антон Бабиков.

Евгений Гараничев.

Карим Халили.

Женщины

Светалан Миронова.

Ульяна Кайшева.

Евгения Павлова.

Татьяна Акимова.

Ирина Казакевич.

Лариса Куклина.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что Евгений Гараничев, который неудачно выступил на чемпионате Европы, выйдет на индивидуальную гонку.

"Состав сильнейший"

По словам Польховского, на чемпионат мира вызван сильнейшие на данный момент биатлонисты.

"На данный момент это сильнейший состав. В женской команде и в мужской сильнейшие спортсмены", — заявил Польховский в эфире "Матч ТВ".

Также главный тренер отметил, что команда находится в Поклюке на среднегорье, чтобы лучше подготовиться к турниру.

Чемпионат мира стартует 10 февраля смешанной эстафетой. На этапе Кубка мира в Оберхофе российская команда заняла первое место в этой гонке. В составе сборной России на старт вышли Кайшева, Миронова, Логинов и Латыпов.