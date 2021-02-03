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"Лацио" подписал контракт с правнуком Бенито Муссолини

Спорт » Командные виды » Футбол

Романо Муссолини, правнук бывшего диктатора Бенито Муссолини, стал игроком "Лацио". Римляне подписали полноценный профессиональный контракт с футболистом 3 февраля.

По сведениям Daily Mail, 18-летний игрок пока будет заявлен за молодёжную команду "Лацио" в чемпионате Примавера. Муссолини является воспитанником "орлов" и выступает на позиции правого защитника.

Бенито Муссолини - основатель итальянского фашизма, возглавлял страну с 1922 по 1943 год. В 1938 году провозгласил себя Первым маршалом Империи.

Италия под руководством Муссолини образовала коалицию с гитлеровской Германией, развязав Вторую мировую войну. В 1943 году дуче был свергнут и скрывался у Гитлера. За два дня до смерти фюрера Муссолини был захвачен и расстрелян итальянскими партизанами.

Автор: Артём Пермяков
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