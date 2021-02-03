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Куман не уверен, что Месси останется в "Барселоне"

Спорт » Командные виды » Футбол

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман, заявил о неопределённости с будущим капитана команды Лионеля Месси. Голландский специалист выразил уверенность в том, что аргентинец может принести пользу клубу, но не знает, останется ли он на следующий сезон.

"Я не уверен в этом. Но надеюсь, что Месси останется, потому что он всё же отличный игрок. Не могу его представить в футболке другого клуба", - приводит The Athletic слова Кумана.

Контракт Месси с "Барселоной" заканчивается 30 июня 2021 года. Интерес к футболисту проявляют "ПСЖ" и "Манчестер Сити".

Ранее стало известно, что за сезон Месси зарабатывает около 169 млн евро. Аргентинец намерен судиться с газетой El Mundo, которая опубликовала его контракт.

Автор: Артём Пермяков
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