Сборная Китая не сможет принять участия в чемпионате мира по биатлону из-за решения властей КНР. Тренеры команды Оле Эйнар Борндален и Дарья Домрачева так и не получили разрешение на поездку в словенскую Поклюку, сообщает норвежское издание VG.
Китайские биатлонисты, в основном, являются военнослужащими, поэтому должны брать разрешение на выезд. Власти КНР не выпускают спортсменов из-за риска заражения COVID-19.
Китайцы пропустили все этапы Кубка мира. По мнению Бьорндалена, это негативно скажется на подготовке команды к Играм-2022 в Пекине. На трассу спортсмены смогут выйти только в декабре этого года, чтобы набирать очки для участия в Олимпиаде.
"Это будут гонки в буквальном смысле с ножом у горла — без права на ошибку", — заявил Бьорндален.
Отвечая на вопросы, Алексей Навальный уклонялся от однозначных ответов и вступал в пререкания. Судья была вынуждена сделать замечание подсудимому.