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Сборная Китая отказалась от участия в чемпионате мира по биатлону

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Сборная Китая не сможет принять участия в чемпионате мира по биатлону из-за решения властей КНР. Тренеры команды Оле Эйнар Борндален и Дарья Домрачева так и не получили разрешение на поездку в словенскую Поклюку, сообщает норвежское издание VG.

Китайские биатлонисты, в основном, являются военнослужащими, поэтому должны брать разрешение на выезд. Власти КНР не выпускают спортсменов из-за риска заражения COVID-19.

Китайцы пропустили все этапы Кубка мира. По мнению Бьорндалена, это негативно скажется на подготовке команды к Играм-2022 в Пекине. На трассу спортсмены смогут выйти только в декабре этого года, чтобы набирать очки для участия в Олимпиаде.

"Это будут гонки в буквальном смысле с ножом у горла — без права на ошибку", — заявил Бьорндален.

Автор: Артём Пермяков
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