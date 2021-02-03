Стали известны возможные соперники России в полуфинале ATP Cup

Сборная России в составе Даниила Медведева, Андрея Рублёва, Аслана Карацева и Евгения Донского вышла в полуфинал ATP Cup. В группе команда одержала две победы со счётом 2:1 - над Аргентиной и Японией.
Соперником сборной России в полуфинале станет победитель группы А. На первое место в этом трио претендуют команды Сербии и Германии - обе команды обыграли Канаду со счётом 2:1. Победителя определит очная встреча сборных 4 февраля.
В другом полуфинале Италия сыграет с победителем группы В. На первое место претендуют Испания и Греция.
Отвечая на вопросы, Алексей Навальный уклонялся от однозначных ответов и вступал в пререкания. Судья была вынуждена сделать замечание подсудимому.