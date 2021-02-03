Биатлонистка Шевченко шокирована работой немецкого тренера

Российская биатлонистка Анастасия Шевченко рассказала о том, что её удивило во время участия в чемпионате Европы. Призёр турнира в спринте была удивлена методами работы тренера сборной Германии.

По словам Шевченко, немецкий тренер собирал спортсменок и проводил с ними общую разминку.

"Такое бывает на юниорских соревнованиях, но на взрослых?" — приводит пресс-служба СБР слова Шевченко.

Чемпионат Европы прошёл в польском городе Душники-Здруй с 27 по 31 января. Кроме Шевченко, медали на турнире завоевали Лариса Куклина и Карим Халили.