УЕФА определил ключевых игроков сборной России

Эксперты УЕФА назвали ключевых футболистов сборной России. По их мнению, тон в игре команды задают нападающий Артём Дзюба и защитник Марио Фернандес.

В УЕФА отмечают, что Дзюба только в 27 лет закрепился в команде, но принёс много пользы сборной. Среди плюсов нападающего - высокий рост и хорошая результативность.

"В свои 32 года футболист "Зенита" по-прежнему очень результативен и задает тон в атаке россиян", - говорится в материале УЕФА.

В 47 матчах в составе российской команды Дзюба забил 26 мячей и сделал 14 результативных передач.

Фернандеса называют незаменимым игроком на правом фланге команды Черчесова.

"Фернандес не только надежен в защите, но и полезен в атаке", - отмечает УЕФА.

Фернандес отыграл 25 матчей за сборную, забив три гола и сделав три передачи.