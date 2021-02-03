У Кокорина возникли проблемы с рабочей визой в Италии

Нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин пока не может дебютировать в составе новой команды. Игрок до сих пор не получил рабочую визу в Италии, сообщает "РБ Спорт".

Ближайший матч "фиалки" проведут против "Интера" 5 февраля. В клубе надеются получить разрешение для Кокорина, но не уверены, что смогут это сделать.

Кокорин подписал контракт с "Фиорентиной" 27 января. Договор рассчитан до окончания сезона-2023/24. "Спартак" получит за трансфер игрока 4,5 млн евро.

В этом сезоне Кокорин выходил на поле десять раз. Он забил два гола с пенальти и сделал одну результативную передачу.