Международный олимпийский комитет выпустил рекомендации для болельщиков, которые собираются посетить Олимпиаду-2020 в Токио. Среди прочих пунктов говорится о том, что зрители не должны использовать кричалки и песни для поддержки спортсменов.
Рекомендации основаны на мерах безопасности в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Отмечается, что коронавирус передаётся воздушно-капельным путём, поэтому использование кричалок повышает риск заражения.
Зрителям рекомендовано в первую очередь использовать аплодисменты для поддержки.
Рекомендации МОК - не последние для болельщиков. Организация обещает подготовить окончательный вариант ближе к началу Игр.
Летняя Олимпиада в Токио была перенесена из-за пандемии. Игры должны стартовать в июле 2021 года.
Отвечая на вопросы, Алексей Навальный уклонялся от однозначных ответов и вступал в пререкания. Судья была вынуждена сделать замечание подсудимому.