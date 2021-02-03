Болельщиками на Олимпиаде рекомендовано не кричать

Международный олимпийский комитет выпустил рекомендации для болельщиков, которые собираются посетить Олимпиаду-2020 в Токио. Среди прочих пунктов говорится о том, что зрители не должны использовать кричалки и песни для поддержки спортсменов.

Рекомендации основаны на мерах безопасности в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Отмечается, что коронавирус передаётся воздушно-капельным путём, поэтому использование кричалок повышает риск заражения.

Зрителям рекомендовано в первую очередь использовать аплодисменты для поддержки.

Рекомендации МОК - не последние для болельщиков. Организация обещает подготовить окончательный вариант ближе к началу Игр.

Летняя Олимпиада в Токио была перенесена из-за пандемии. Игры должны стартовать в июле 2021 года.