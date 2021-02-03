Радимов назвал "Спартак" змеиным логовом

Экс-футболист "Зенита" Владислав Радимов прокомментировал конфликт между бывшим игроком "Спартака" Сергеем Паршивлюком и тренером Массимой Каррерой.

2 февраля Паршивлюк обвинил Карреру в своём уходе из "Спартака". Тренер ответил, что не имеет к этом никакого отношения и назвал слова футболиста чушью.

"Следил за интервью экс-спартачей и просто офигевал. Сколько позориться-то можно — что игрокам, что тренерам? Что ж там за змеиное логово такое?", — написал Радимов в Twitter.

Паршивлюк является воспитанником "Спартака". Проведя 173 матча за клуб, полузащитник в 2016 году ушёл из команды. Позже он выступал за "Анжи", "Ростов" и "Динамо".