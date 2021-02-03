В "Зените" назвали причину ухода главного тренера Алекно

Главный тренер казанского "Зенита" Владимир Алекно после завершения сезона-2020/21 покинет свой пост. Специалист возглавляет команду с 2008 года.

Алекно вместе с "Зенитом" выиграл девять чемпионатов России и одержал пять побед в Лиге чемпионов. В 2012 году тренер привёл мужскую сборную России к победе на Олимпиаде в Лондоне.

По словам вице-президента "Зенита" Ильхама Рахматуллина, причина ухода Алекно — накопившаяся усталость.

"Любой человек устает от давления и результатов. На таком уровне очень тяжело. Это огромная нагрузка на здоровье, плюс не забывайте о переездах", — приводит РИА "Новости" слова Рахматуллина.

Руководитель "Зенита" также отметил, что Алекно попросил игроков достойно доиграть оставшуюся часть сезона.