Латвия проведёт ЧМ по хоккею в "пузыре" и без зрителей

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш рассказал об ограничениях, которые будут действовать во время чемпионата мира по хоккею-2021. Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) решила, что все матчи турнира после переноса из Белоруссии пройдут в Риге.

Кариньш отметил, что матчи из-за сложной эпидемиологической обстановки будут проводиться в так называемом "пузыре". В таком режиме был доигран прошлый сезон НХЛ — хоккеисты и другие члены команд не контактировали с окружающим миром.

Кроме того, матчи ЧМ-2021 пройдут при пустых трибунах.

"Игроки и другие люди будут полностью отделены от остального общества", — приводит ТАСС слова Кариньша.

Чемпионат мира по хоккею-2021

Турнир запланирован с 21 мая по 6 июня. Матчи группы А, два четвертьфинала, полуфиналы и финал пройдут на 10-тысячной "Арене Рига". Игры группы В, а также два четвертьфинала примет шеститысячный "Олимпийский спортивный центр".

Группа А : Россия, Швеция, Чехия, Швейцария, Словакия, Дания, Белоруссия, Великобритания.

: Россия, Швеция, Чехия, Швейцария, Словакия, Дания, Белоруссия, Великобритания. Группа В: Канада, Финляндия, США, Германия, Латвия, Норвегия, Италия, Казахстан.

В 2019 году ЧМ в Словакии выиграла сборная Финляндии. В 2020 году из-за пандемии ЧМ в Швейцарии был отменён.