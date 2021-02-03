Следствие по делу Промеса не помешает его переходу в "Спартак"

Следственные органы Голландии не смогут помешать переходу Квинси Промеса из "Аякса" в "Спартак", несмотря на открытое дело против него. Нападающего ранее обвинили в нанесении ножевых ранений своему знакомому на одной из вечеринок.

В нанесении ранений Промеса обвинил его родственник. Якобы между мужчинами произошёл конфликт, а футболист схватился за нож и порезал своему оппоненту ногу. Мужчина обратился в полицию только в декабре.

15 декабря Промес был задержан, а через два дня выпущен на свободу, но остался в статусе подозреваемого. Голландское издание NRC со ссылкой на прокуратуру Амстердама сообщает, что никаких ограничений при освобождении футболиста установлено не было, поэтому он может пересекать границу или переехать в другую страну.

Вместе с тем, Промес должен явиться на допрос при первом требовании. В прокуратуре уточнили, что следственные мероприятия могут проходить и по видеосвязи.

"Если он уедет в другую страну, это не помешает расследованию или уголовному преследованию", - приводит NRC слова прокурора.

Ранее сообщалось, что "Аякс" и "Спартак" договорились о переходе Промеса. Российский клуб заплатит 0,5 млн евро за аренду игрока до конца сезона, после чего будет обязан выкупить контракт голландца за 9 млн. Официально трансфер клубы пока не подтвердили.