Украинская прыгунья Магучих побила рекорд Ласицкене

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих показала лучший результат последнего десятилетия. На турнире в Словакии в помещении она победила, взяв планку на высоте 2,06 метра.

19-летняя спортсменка стала самой молодой из тех, кому удалось показать такой результат. Вице-чемпионке мира не хватило двух сантиметров, чтобы повторить рекорд для помещений шведки Кайсы Бергвист.

2,08 м — рекорд по прыжкам в высоту в помещении установила шведка Кайса Бергквист в 2006 году.

2,09 м — рекорд по прыжкам в высоту на открытом стадионе установила болгарка Стефка Костадионова в 1987 году.

Магучих превзошла Ласицкене

Украинка показала результат лучше трёхкратной чемпионки мира Марии Ласицкене. Личный рекорд россиянки в помещении — 2,05 метра.

Результат 2,06 м она показывала на открытом воздухе.