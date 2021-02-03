Украинская прыгунья Магучих побила рекорд Ласицкене

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих показала лучший результат последнего десятилетия. На турнире в Словакии в помещении она победила, взяв планку на высоте 2,06 метра.
19-летняя спортсменка стала самой молодой из тех, кому удалось показать такой результат. Вице-чемпионке мира не хватило двух сантиметров, чтобы повторить рекорд для помещений шведки Кайсы Бергвист.
Украинка показала результат лучше трёхкратной чемпионки мира Марии Ласицкене. Личный рекорд россиянки в помещении — 2,05 метра.
Результат 2,06 м она показывала на открытом воздухе.
Отвечая на вопросы, Алексей Навальный уклонялся от однозначных ответов и вступал в пререкания. Судья была вынуждена сделать замечание подсудимому.