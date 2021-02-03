Маркус Рашфорд побил достижение легенды "МЮ" Эрика Кантоны

23-летний форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд побил достижение легендарного француза Эрика Кантоны по количеству голов за клуб. В матче с "Саутгемптоном" англичанин забил свой 83-й мяч за "МЮ".

"Красные дьяволы" разгромили соперника со счётом 9:0, Рашфорд отличился на 25-й минуте.

В списке бомбардиров в истории "МЮ" Рашфорд занимает 14-е место. Следующий рубеж для нападающего — показатель Дэвида Бекхэма, который забил 85 мячей.

Лучший снайпер в истории "Красных дьяволов" — Уэйн Руни. На счету форварда 253 гола.

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