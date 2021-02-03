23-летний форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд побил достижение легендарного француза Эрика Кантоны по количеству голов за клуб. В матче с "Саутгемптоном" англичанин забил свой 83-й мяч за "МЮ".
"Красные дьяволы" разгромили соперника со счётом 9:0, Рашфорд отличился на 25-й минуте.
В списке бомбардиров в истории "МЮ" Рашфорд занимает 14-е место. Следующий рубеж для нападающего — показатель Дэвида Бекхэма, который забил 85 мячей.
Лучший снайпер в истории "Красных дьяволов" — Уэйн Руни. На счету форварда 253 гола.
Отвечая на вопросы, Алексей Навальный уклонялся от однозначных ответов и вступал в пререкания. Судья была вынуждена сделать замечание подсудимому.