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В "Аяксе" отказались комментировать переход Промеса в "Спартак"

Спорт » Командные виды » Футбол

В "Аяксе" отказались комментировать информацию о переходе Квинси Промеса. Ранее пресс-служба "Спартака" объявила о договорённости по трансферу с голландским клубом.

По сведениям СМИ, красно-белые заплатят за аренду футболиста до конца сезона 0,5 млн евро. После этого у "Спартака" будет обязательство выкупа контракта Промеса за 9 млн евро.

"Как клуб, находящийся в переговорах, мы не комментируем слухи", — приводит РИА "Новости" заявление пресс-службы "Аякса".

Промес выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 годы. Вместе с командой он завоевал титул чемпиона России.

Автор: Артём Пермяков, Редактор: Надежда Яковлева
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