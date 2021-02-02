Экс-игрок "Локомотива" Дмитрий Тарасов будет выступать за "Сахалинец"

Экс-игрок сборной России Дмитрий Тарасов продолжит карьеру в любительском клубе "Сахалинец". Пресс-служба клуба объявила о завершении переговоров с футболистом.

"Переговоры затянулись, но, похоже, к чему-то пришли", — говорится в сообщении пресс-службы в Instagram.

Также "Сахалинец" разместил фотографию, на которой Тарасов держит футболку команды с 23-м номером.

Дмитрий Тарасов

Футболист ранее выступал за "Томь", "Москву", "Локомотив" и "Рубин". В клубной карьере он провёл 290 матчей, в которых забил 19 голов.

За сборную России полузащитник отыграл восемь матчей.

Футбольный клуб "Сахалинец"

"Сахалинец", несмотря на своё название, располагается в Москве. Клуб был основан в 2020 году Михаилом Литвиным, который родом из Южно-Сахалинска.

Клубы выступает в любительском чемпионате Москвы. В сезоне-2021/22 команда планирует заявиться в третий дивизион ПФЛ.