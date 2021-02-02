Глушаков рассказал, как относится к "Спартаку"

Экс-игрок "Спартака" Денис Глушаков рассказал о своём отношении к бывшей команде. После ухода из состава красно-белых полузащитник выступал за "Ахмат", а сейчас играет в "Химках".

По словам Глушакова, он следит за "Спартаком". По его мнению, российскому футболу было бы скучно без красно-белых.

"Там постоянно "Санта-Барбара", интриги, слухи… Российскому футболу было бы скучно без "Спартака", — приводит "Матч ТВ" слова Глушакова.

Глушаков выступал за "Спартак" с 2013 по 2019 годы. Хавбек провёл в составе команды 173 матча, в которых забил 23 гола. Вместе с красно-белыми игрок завоевал чемпионство и стал обладателем Суперкубка России.