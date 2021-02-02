"Краснодар" должен уведомить УЕФА об ограничениях на поездки
УЕФА обязал участников еврокубков отчитаться об ограничениях на поездки. Клубы, которые выступят в 1/16 финала Лиги Европы, должны письменно уведомить союз о каких-либо проблемах с пересечением границ до 8 февраля.
Россию на этой стадии турнира представит "Краснодар", который встретится с загребским "Динамо".
Кроме того, УЕФА установил крайние сроки проведения матчей в каждом из этапов плей-офф, если у клубов возникнут какие-либо сложности:
- 1/16 финала — до 5 марта;
- 1/8 финала — до 2 апреля;
- 1/4 финала — до 23 апреля;
- 1/2 финала — до 14 мая.
Матчи 1/16 финала Лиги Европы запланированы на 18 и 25 февраля.
1/16 финала Лиги Европы
- "Вольфсберг" (Австрия) — "Тоттенхэм" (Англия).
- "Динамо" (Украина) — "Брюгге" (Бельгия).
- "Реал Сосьедад" (Испания) — "Брюгге" (Бельгия).
- "Бенфика" (Португалия) — "Арсенал" (Англия).
- "Црвена Звезда" (Сербия) — "Милан" (Италия).
- "Антверпен" (Бельгия) — "Рейнджерс" (Шотландия).
- "Славия" (Чехия) — "Лестер" (Англия).
- "Зальцбург" (Австрия) — "Вильярреал" (Испания).
- "Брага" (Португалия) — "Рома" (Италия).
- "Краснодар" (Россия) — "Динамо" З (Хорватия).
- "Янг Бойз" (Швейцария) — "Байер" (Германия).
- "Мольде" (Норвегия) — "Хоффенхайм" (Германия).
- "Гранада" (Испания) — "Наполи" (Италия).
- "Маккаби" Т-А (Израиль) — "Шахтёр" (Украина).
- "Лилль" (Франция) — "Аякс" (Голландия).
- "Олимпиакос" (Греция) — ПСВ (Голландия).