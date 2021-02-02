"Краснодар" должен уведомить УЕФА об ограничениях на поездки

УЕФА обязал участников еврокубков отчитаться об ограничениях на поездки. Клубы, которые выступят в 1/16 финала Лиги Европы, должны письменно уведомить союз о каких-либо проблемах с пересечением границ до 8 февраля.

Россию на этой стадии турнира представит "Краснодар", который встретится с загребским "Динамо".

Кроме того, УЕФА установил крайние сроки проведения матчей в каждом из этапов плей-офф, если у клубов возникнут какие-либо сложности:

1/16 финала — до 5 марта;

1/8 финала — до 2 апреля;

1/4 финала — до 23 апреля;

1/2 финала — до 14 мая.

Матчи 1/16 финала Лиги Европы запланированы на 18 и 25 февраля.

1/16 финала Лиги Европы