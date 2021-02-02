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"Краснодар" должен уведомить УЕФА об ограничениях на поездки

Спорт » Командные виды » Футбол

УЕФА обязал участников еврокубков отчитаться об ограничениях на поездки. Клубы, которые выступят в 1/16 финала Лиги Европы, должны письменно уведомить союз о каких-либо проблемах с пересечением границ до 8 февраля.

"Краснодар" должен уведомить УЕФА об ограничениях на поездки

Россию на этой стадии турнира представит "Краснодар", который встретится с загребским "Динамо".

Кроме того, УЕФА установил крайние сроки проведения матчей в каждом из этапов плей-офф, если у клубов возникнут какие-либо сложности:

  • 1/16 финала — до 5 марта;
  • 1/8 финала — до 2 апреля;
  • 1/4 финала — до 23 апреля;
  • 1/2 финала — до 14 мая.

Матчи 1/16 финала Лиги Европы запланированы на 18 и 25 февраля.

1/16 финала Лиги Европы

  • "Вольфсберг" (Австрия) — "Тоттенхэм" (Англия).
  • "Динамо" (Украина) — "Брюгге" (Бельгия).
  • "Реал Сосьедад" (Испания) — "Брюгге" (Бельгия).
  • "Бенфика" (Португалия) — "Арсенал" (Англия).
  • "Црвена Звезда" (Сербия) — "Милан" (Италия).
  • "Антверпен" (Бельгия) — "Рейнджерс" (Шотландия).
  • "Славия" (Чехия) — "Лестер" (Англия).
  • "Зальцбург" (Австрия) — "Вильярреал" (Испания).
  • "Брага" (Португалия) — "Рома" (Италия).
  • "Краснодар" (Россия) — "Динамо" З (Хорватия).
  • "Янг Бойз" (Швейцария) — "Байер" (Германия).
  • "Мольде" (Норвегия) — "Хоффенхайм" (Германия).
  • "Гранада" (Испания) — "Наполи" (Италия).
  • "Маккаби" Т-А (Израиль) — "Шахтёр" (Украина).
  • "Лилль" (Франция) — "Аякс" (Голландия).
  • "Олимпиакос" (Греция) — ПСВ (Голландия).
Автор: Артём Пермяков, Редактор: Надежда Яковлева
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