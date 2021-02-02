Португальский тренер Андре Виллаш-Боаш объявил о своей отставке из "Марселя". Заявление руководству клуба он подал сегодня утром.
Бывший тренер "Зенита" выразил несогласие с трансферной политикой клуба. "Марсель" без его согласия подписал полузащитника "Селтика" Оливье Нтшама.
"Я просто хочу уйти из "Марселя" и больше ничего не прошу у руководства. Пока ответа не было", — приводит GFFN слова Виллаш-Боаша.
Португалец работал в "Марселе" с 1 июля 2019 года. Команда заняла второе место в чемпионате Франции сезона-2019/20 и вернулась в Лигу чемпионов.
В этом турнире команда выступила неудачно, заняв четвёртое место в группе с "Манчестер Сити", "Порту" и "Олимпиакосом". В чемпионате "Марсель" идёт на девятом месте с отставанием от лидирующего "Лилля" в 16 очков.
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