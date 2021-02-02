Бессеберга могут посадить на 10 лет по "российскому" делу

Норвежская прокуратура ведёт собственное расследование дела о коррупции бывшего главы Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга. Экс-чиновнику грозит до десяти лет лишения свободы.

Прокурор Трюде Стангхелле сообщил, что сотрудничает с австрийскими коллегами по этому расследованию. Прокуратура Австрии также ведёт проверку дела, так как штаб-квартира IBU располагается на территории этого государства.

"Могу сказать, что мы уделяем этому расследованию особое внимание — выдвинутые обвинения серьёзны", — заявил прокурор в эфире норвежского телеканала TV2.

Ранее комиссия IBU выпустила отчёт, в котором признала Бессеберга виновным в коррупции. Экс-глава IBU якобы получал взятки от россиян за сокрытие допинг-проб и другие услуги.

Норвежский прокурор отметил, что у IBU не было доступа к его расследованию. Следственные органы внимательно изучат отчёт, предоставленный комиссией.