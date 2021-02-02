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В Испании подсчитали, сколько Месси заработал для "Барселоны"

Спорт » Командные виды » Футбол

Испанские журналисты после скандальной публикации контракта нападающего Лионеля Месси с "Барселоной" подсчитали, какой доход аргентинец приносит своему клубу.

В Испании подсчитали, сколько Месси заработал для "Барселоны"

Ранее издание El Mundo опубликовало копию четырёхлетнего контракта Месси, по которому он заработает 555 млн евро. Аргентинец якобы получает около 138 млн евро за сезон. В эту сумму включена премия за подписание контракта (115 млн) и бонусы за лояльность к клубу (78).

Аргентинец сразу попал под шквал критики — эксперты и болельщики обвинили его в финансовых проблемах "Барселоны" — у клуба долг более 1 млрд евро. Издание Sport. es подсчитало, что несмотря на крупный контракт, Месси приносит клубу намного больше.

При подсчёте удалось установить, что Месси приносит клубу около трети дохода. С 2017 года футболист заработал для "Барсы" 619 млн евро, а получил гораздо меньше озвученной El Mundo суммы — 382 млн.

Таким образом, "Барселоне" последний контракт с Месси уже принёс 235 млн евро. При подсчёте учитывалось то, что без аргентинца "Барса" получила бы меньшие доходы от продаж билетов или футболок. Также спонсорские контракт каталонского клуба стоят дороже с Месси.

Автор: Артём Пермяков
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