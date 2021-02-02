Большунов не выступит в Швеции, Непряева готовится к чемпионату мира

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о последних новостях команды перед этапом Кубка мира в шведском Ульрисехамне. Соревнования состоятся с 6 по 7 февраля, в программе запланированы спринт и командный спринт.

Снятие Большунова

По словам Бородавко, в Швецию не поедет лидер общего зачёта Кубка мира Александр Большунов. Он взял паузу, чтобы лучше подготовиться к чемпионату мира в Обертсдорфе.

«Александр туда не поедет, там выступят только Глеб Ретивых и Сергей Устюгов», — приводит ТАСС слова Бородавко.

Возвращение Непряевой

Один из лидеров женской сборной Наталья Непряева вернулась в команду после операции. Спортсменка получила перелом кисти во время падения на этапе в Фалуне.

Бородавко сообщил, что несколько дней Непряева не будет вставать на лыжи. К тренировка на трассе спортсменка приступит, когда травма немного заживёт.

Непряева надеется выступить на чемпионате мира, который состоится с 22 февраля по 7 марта.