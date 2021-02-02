Под Тверью автомобиль сбил спортсмена на лыжной трассе

В Тверской области на лыжной трассе произошло столкновение автомобиля и спортсмена. Инцидент произошёл около спортбазы КСШОР имени Виктора Капитонова, сообщает "Твериаград".
31 января автомобиль совершил наезд на лыжника. Спортсмен отделался небольшими ушибами.
Недавно через лыжню была проложена дорога и расставлены предупредительные знаки. Автомобилист проигнорировал требование о снижении скорости.
"Водители перед лыжней обязаны сбросить скорость и даже остановиться, прежде чем пересечь снежную трассу", - сообщили в КСШОР Капитонова.
Нападающий Александр Кокорин приступил к тренировкам в "Фиорентине".