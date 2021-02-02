Российские лыжники будут выступать на ЧМ под флагом ОКР

Глава Ассоциации лыжных видов спорта России Елена Вяльбе рассказала о том, с какими ограничениями будут выступать россияне на чемпионатах мира в 2021 году. Российские спортсмены лишены собственного флага и гимна по решению WADA с коррективами Спортивного арбитражного суда (CAS).

Решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) касается шести видов спорта:

горнолыжный спорт;

лыжные гонки;

прыжки с трамплина;

лыжное двоеборье;

фристайл;

сноуборд.

Вяльбе сообщила, что все сборные на чемпионатах мира будут выступать под названием RSF (Russian Ski Federation) под флагом Олимпийского комитета России (ОКР).

Отдельное решение будет принято по мелодии для церемоний награждения. Существует вариант, при котором во время мероприятий будет звучать песня "Катюша".

"FIS ждёт разрешения или запрета от МОК и WADA на использование "Катюши", — приводит РИА "Новости" слова Вяльбе.

Если по этому вопросу поступит запрет, то во время награждения будет звучать гимн FIS.