Бразильский нападающий "Зенита" Малком на одной из тренировок признался, что хочет домой. Фразу футболист произнёс на русском языке.
"Я хочу домой", — заявил Малком.
Питерский клуб уточнил, что бразилец сказал о Санкт-Петербурге. Сейчас команда находится на сборах в Дубае.
Малком перешёл в "Зенит" в августе 2019 года. Питерский клуб заплатил за игрока "Барселоне" 40 млн евро.
За "Зенит" Малком отыграл 34 матча, в которых забил пять мячей.
Нападающий Александр Кокорин приступил к тренировкам в "Фиорентине".