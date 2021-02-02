Форвард "Зенита" Малком признался по-русски, что хочет домой

Бразильский нападающий "Зенита" Малком на одной из тренировок признался, что хочет домой. Фразу футболист произнёс на русском языке.

"Я хочу домой", — заявил Малком.

Питерский клуб уточнил, что бразилец сказал о Санкт-Петербурге. Сейчас команда находится на сборах в Дубае.

Малком перешёл в "Зенит" в августе 2019 года. Питерский клуб заплатил за игрока "Барселоне" 40 млн евро.

За "Зенит" Малком отыграл 34 матча, в которых забил пять мячей.