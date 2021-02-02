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Ещё два клуба могут покинуть РПЛ по решению губернаторов

Спорт » Командные виды » Футбол

Член комитета по этике РФС Андрей Созин рассказал о финансовых проблемах футбольных клубов. По его словам, кроме "Тамбова", покинуть чемпионат РПЛ могут ещё два клуба.

Ещё два клуба могут покинуть РПЛ по решению губернаторов

У тамбовской команды возникли проблемы после того, как власти региона решили прекратить финансирование клуба. По словам губернатора Андрея Никитина, "Тамбов" не смог привлечь инвесторов, поэтому накопил долги по зарплате. Команда может доиграть сезон в усечённом составе или сняться с чемпионата сейчас.

Созин отметил, что команды РПЛ могут исчезнуть ещё в двух регионах.

"Если, не дай бог, в некоторых регионах губернаторы откажутся от клубов, а предпосылки к этому есть, то, думаю, ещё две команды могут не заявиться на следующий сезон РПЛ из-за финансирования", — приводит "Чемпионат" слова Созина.

Работник РФС отметил, что ситуация с возможным сокращением РПЛ может решиться сама собой. По мнению Созина, в России нет более 12 клубов, чтобы проводить конкурентоспособный чемпионат.

"По факту у нас есть всего 12 команд уровня РПЛ, и "Тамбов" — лишнее тому подтверждение", — заявил Созин.

Автор: Артём Пермяков, Редактор: Ольга Алексеева
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