Президент ФИФА уверен, что ЧМ в Катаре пройдёт при полных трибунах

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что матчи чемпионата мира-2022 в Катаре пройдут при полных трибунах. По его мнению, к моменту проведения турнира мир победит коронавирус и привыкнет с ним жить.

"У нас будут полные стадионы. К тому времени коронавирус будет побежден, и мы все научимся жить с этим", — приводит журналист АР Роб Харрис слова Инфантино.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса был отменён чемпионат Европы. Евро состоится летом 2021 года. УЕФА на данный момент рассматривает несколько вариантов ограничения присутствия зрителей на трибунах.

ЧМ в Катаре запланирован с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

С марта по ноябрь 2021 года пройдут отборочные матчи ЧМ-2022. Сборная России сыграет против команд Хорватии, Словении, Словакии, Кипра и Мальты. Путёвку на турнир получит победитель группы, вторая команда выйдет в плей-офф.