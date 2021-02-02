Финская лыжница пробежала гонку Кубка мира с переломом ноги

Финская лыжница Кертту Нисканен сообщила, что получила перелом ноги во время гонки на этапе Кубка мира в Фалуне. 32-летняя спортсменка пробежала дистанцию 15-километрового масс-старта с травмой и заняла 12-е место.

"Во время гонки у меня была сильная боль в ноге. Под воздействием адреналина я пробежала гонку через боль, а после финиша она стала действительно ужасной. Причину выяснили в Финляндии — у меня сломана кость левой ноги. Мне невероятно плохо, потому что этой зимой у меня были хорошие результаты", — написала Нисканен в Instagram.

В этом сезоне Нисканен дважды финишировала в десятках лучших в личных гонках, а также взяла бронзу в эстафете на этапе в Лахти. В зачёте Кубка мира она занимает 25-е место.