Матч НБА остановили из-за конфликта Леброна с белой фанаткой

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс попал в скандал после инцидента на матче регулярного чемпионата НБА против "Атланты Хокс". Игру остановили из-за того, что баскетболист вступил в конфликт с болельщиками, сидевшими в первых рядах.

За восемь минут до конца игры Леброн что-то не поделил с мужчиной — завязалась словесная перепалка. К конфликту присоединилась жена болельщика, которую охрана вывела за пределы зала.

"Меня только что вывели из зала за оскорбление Джеймса. Это такой бред, потому что Леброн сам начал цеплять моего мужа", — приводит TMZ слова фанатки.

Женщина заявила, что потребовала от Леброна не разговаривать с её мужем.

"Ещё раз заговоришь с ним, я тебя убью", — сказала женщина. "Закрой рот, стерва", — ответил Леброн. "Сам закрой рот, сволочь", — заявила болельщица.

Фанатка отметила, что её могли отправить за пределы арены из-за того, что она белая.

Джеймс заявил, что это был обычный конфликт двух мужчин, а фанатов не стоило выгонять с трибун.

"Он что-то сказал, я что-то сказал, потом ещё кто-то подключился. Но я не думаю, что их надо было выводить", — рассказал Леброн после игры.

Матч спустя пять минут был продолжен, а "Лейкерс" одержали победу со счётом 107:99.