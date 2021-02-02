Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс попал в скандал после инцидента на матче регулярного чемпионата НБА против "Атланты Хокс". Игру остановили из-за того, что баскетболист вступил в конфликт с болельщиками, сидевшими в первых рядах.
За восемь минут до конца игры Леброн что-то не поделил с мужчиной — завязалась словесная перепалка. К конфликту присоединилась жена болельщика, которую охрана вывела за пределы зала.
"Меня только что вывели из зала за оскорбление Джеймса. Это такой бред, потому что Леброн сам начал цеплять моего мужа", — приводит TMZ слова фанатки.
Женщина заявила, что потребовала от Леброна не разговаривать с её мужем.
"Ещё раз заговоришь с ним, я тебя убью", — сказала женщина.
"Закрой рот, стерва", — ответил Леброн.
"Сам закрой рот, сволочь", — заявила болельщица.
Фанатка отметила, что её могли отправить за пределы арены из-за того, что она белая.
Джеймс заявил, что это был обычный конфликт двух мужчин, а фанатов не стоило выгонять с трибун.
"Он что-то сказал, я что-то сказал, потом ещё кто-то подключился. Но я не думаю, что их надо было выводить", — рассказал Леброн после игры.
Матч спустя пять минут был продолжен, а "Лейкерс" одержали победу со счётом 107:99.
Нападающий Александр Кокорин приступил к тренировкам в "Фиорентине".