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Тихонов рассказал о подарках для членов IBU

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов рассказал о том, какие подарки делал членам Международного союза биатлонистов (IBU) и другим своим коллегам.

Тихонов рассказал о подарках для членов IBU

Ранее Тихонова обвинили в том, что он предлагал взятку работникам IBU, чтобы замять допинговые дела россиян. Об этом рассказала генеральный секретарь организации Николь Рёш. Якобы глава СБР предложил ей "шкатулку с драгоценностями" за "решение" трёх дел.

Позже бывший глава Федерации биатлона Норвегии Туре Бейгард рассказал, что Тихонов пытался его подкупить за 500 евро и бутылку водки. Четырёхкратный олимпийский чемпион признался, что делал такой подарок, но это был не подкуп.

По словам Тихонова, он презентовал Бейгарду портмоне, а в России пустой кошелёк дарить не принято.

"Купил новый кошелек-портмоне, а других денег, я же состоятельный человек, кроме купюры в 500 евро, у меня не было. Я и положил туда эти 500 евро. А также шикарную бутылку водки 0,7 литра", — приводит РИА "Новости" слова Тихонова.

На следующий день Бейгард вернул кошелёк и обвинил Тихонова в даче взятки. Вместе с тем водку назад норвежец не вернул.

"Он мне вернул эти 500 евро, я с удовольствием их забрал назад. И он добавляет мне: «Я могу и водку принести». Но что-то не принес", — заявил Тихонов.

Александр Тихонов возглавлял Союз биатлонистов России с 1996 по 2008 год, позже был вице-президентом СБР.

Автор: Артём Пермяков, Редактор: Ольга Алексеева
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