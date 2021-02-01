В СБР рассказали о комбинезонах российских биатлонистов на ЧМ

Для российских биатлонистов на чемпионат мира в Поклюке разработана новая форма. Комбинезоны будут без национальной символики из-за санкций со стороны WADA.

Российским спортсменам до декабря 2022 года запрещено использовать флаг и гимн на крупных международных соревнованиях.

Союз биатлонистов России (СБР) хотел использовать комбинезоны, в которых спортсмены выступают на этапах Кубка мира, но решили изготовить новые. На форме у спортсменов будет монохромный логотип СБР, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно о других ограничениях для россиян на чемпионате мира: