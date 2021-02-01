Для российских биатлонистов на чемпионат мира в Поклюке разработана новая форма. Комбинезоны будут без национальной символики из-за санкций со стороны WADA.
Российским спортсменам до декабря 2022 года запрещено использовать флаг и гимн на крупных международных соревнованиях.
Союз биатлонистов России (СБР) хотел использовать комбинезоны, в которых спортсмены выступают на этапах Кубка мира, но решили изготовить новые. На форме у спортсменов будет монохромный логотип СБР, сообщает ТАСС.
Ранее стало известно о других ограничениях для россиян на чемпионате мира:
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