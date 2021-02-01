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В СБР рассказали о комбинезонах российских биатлонистов на ЧМ

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Для российских биатлонистов на чемпионат мира в Поклюке разработана новая форма. Комбинезоны будут без национальной символики из-за санкций со стороны WADA.

В СБР рассказали о комбинезонах российских биатлонистов на ЧМ

Российским спортсменам до декабря 2022 года запрещено использовать флаг и гимн на крупных международных соревнованиях.

Союз биатлонистов России (СБР) хотел использовать комбинезоны, в которых спортсмены выступают на этапах Кубка мира, но решили изготовить новые. На форме у спортсменов будет монохромный логотип СБР, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно о других ограничениях для россиян на чемпионате мира:

  • команда будет называться RBU (Russian Biathlon Union);
  • спортсмены будут использовать монохромный флаг СБР;
  • во время награждения будет звучать мелодия гимна международной федерации IBU;
  • состав сборной России должен быть согласован со Всемирным допинговым агентством (WADA).
Автор: Артём Пермяков
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