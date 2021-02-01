Гаджев объяснил, почему "Тамбов" нужно оставить в РПЛ

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев в разговоре с "Правдой.Ру" прокомментировал ситуацию с "Тамбовом". Клуб находится на грани бакнротства и снятия с чемпионата России.

Вместе с тем, премьер-лига (РПЛ) надеется сохранить "Тамбов" до завершения чемпионата. Для этого клубу могут выделить 50-60 млн рублей. В данный момент в основном составе команды осталось девять футболистов, а РФС запретил регистрировать новичков до тех пор, пока клуб не погасит долги.

Сохранить престиж чемпионата

По словам Гаджиева, РПЛ необходимо оставить клуб для сохранения собственного престижа.

"Каждый год, допустим, из РПЛ выбывают клубы — то один, то другой, то третий… А если они еще будут выбывать посреди сезона, конечно, это бьет по престижу серьезно. Поэтому, конечно, все стремятся сохранить команду — все, кто причастен к проведению соревнований, все, кто переживает за российский футбол. Это наименьшее зло", — заявил Гаджиев.

Важен спортивный принцип

Также по мнению Тренера, "Тамбову" нужно доиграть чемпионат для сохранения спортивного принципа. Есть команды, которые провели по два матча с этой командой, некоторые — по одному.

"Чисто спортивный результат тоже важен для тех, кто участвует. Кто-то с "Тамбовом" играл дома, кто-то на выезде, кто-то две игры сыграл, кто-то одну. Справедливо ли это? Пусть доиграют до конца. Хотя понятно, что если будет играть резервный состав, то будет ситуация, которая была с "Ростовом" и "Сочи", — заявил Гаджиев.

Не было управленческих решений

Гаджиев отметил, что российский футбол находится в сложной ситуации не первый год.

"Российский футбол на протяжении уже долгих лет находится в такой сложной экономической ситуации. На сегодняшний день ситуация, когда мы из 24-х игр выигрываем только одну в Европе, это характеристика сегодняшнего уровня, но это не вопрос сегодняшнего дня. Эта тенденция уже тянется на протяжении более десяти лет. Одно дело, когда это началось вчера — ты сегодня поправил. Это проще. А когда это длится уже более десяти лет, тогда и выправить ситуацию гораздо сложнее. До "Тамбова" был "Амкар", до "Амкара" был "Тосно". Мы теряли не один клуб. Они потом со временем возвращались в другом лице с меньшими бюджетами. Но все равно это такая экономическая проблема, в принципе, возникла давно и очень жаль, что в свое время не принимались необходимые управленческие решения", — считает Гаджиев.

Сокращение РПЛ — не выход

По мнению Гаджиева, сокращение лиги и смена формата, о которой говорится сейчас, не станет выходом из сложившейся ситуации. Тренер считает, что существуют команды, которые могут пополнить состав РПЛ.