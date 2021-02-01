Месси три раза нарушил самый крупный контракт с "Барселоной"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси три раза нарушил самый большой контракт в истории спорта. В одном из пунктов соглашения, по которому клуб выплатил аргентинцу 555 млн евро за четыре года, прописано, что он не имел права критиковать руководство, сообщает El Mundo.

Критика со стороны Месси в адрес "Барселоны" звучала трижды:

во время конфликта со спортивным директором Эриком Абидалем;

в момент переговоров о снижении зарплаты из-за пандемии коронавируса;

в эпизоде с уходом из команды нападающего Луиса Суареса.

Из-за публикации пунктов договора "Барселона" и Месси собираются подать на издание в суд.

Ранее сообщалось, что Месси получит 39 млн евро в качестве выплаты за лояльность даже после того, как уйдёт из "Барселоны". Такую сумму аргентинец получит, так как находился в клубе после 1 февраля 2021 года. Выплата должна быть произведена в июле.