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Месси три раза нарушил самый крупный контракт с "Барселоной"

Спорт » Командные виды » Футбол

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси три раза нарушил самый большой контракт в истории спорта. В одном из пунктов соглашения, по которому клуб выплатил аргентинцу 555 млн евро за четыре года, прописано, что он не имел права критиковать руководство, сообщает El Mundo.

Месси три раза нарушил самый крупный контракт с "Барселоной"

Критика со стороны Месси в адрес "Барселоны" звучала трижды:

  • во время конфликта со спортивным директором Эриком Абидалем;
  • в момент переговоров о снижении зарплаты из-за пандемии коронавируса;
  • в эпизоде с уходом из команды нападающего Луиса Суареса.

Из-за публикации пунктов договора "Барселона" и Месси собираются подать на издание в суд.

Ранее сообщалось, что Месси получит 39 млн евро в качестве выплаты за лояльность даже после того, как уйдёт из "Барселоны". Такую сумму аргентинец получит, так как находился в клубе после 1 февраля 2021 года. Выплата должна быть произведена в июле.

Автор: Артём Пермяков
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