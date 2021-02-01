"Аталанта" купила Коваленко у "Шахтёра"

"Аталанта" подписала контракт с полузащитником "Шахтёра" Виктором Коваленко. По сведениям официального сайта Серии А, сделка уже завершена, хотя клубы пока не объявили о трансфере.

Итальянские СМИ сообщают, что контракт подписан до завершения сезона-2020/21, а "Шахтёр" получит за игрока 0,7 млн евро. Презентация игрока должна состояться сегодня.

В "Аталанте" Коваленко будет выступать вместе с россиянином Алексеем Миранчуком и украинцем Русланом Малиновским.

Виктор Коваленко

Коваленко является воспитанником "Шахтёра". В составе донецкой команды он провёл 199 матчей, в которых забил 32 мяча.

24-летний футболист также отыграл 30 матчей в составе сборной Украины.