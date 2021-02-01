Кокорин забил первый гол в "Фиорентине"

Нападающий Александр Кокорин приступил к тренировкам в "Фиорентине". Клуб опубликовал видео занятия, на котором новичок команды забил гол с подачи Франка Рибери.

Кокорин стал футболистом "Фиорентины" 27 января. Контракт игрока с клубом подписан до окончания сезона-2023/24. "Спартак", за который выступал нападающий, получит 4,5 млн евро.

Первый матч после прихода Кокорина "фиалки" свели к ничьей - 1:1 с "Торино". Команда занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка в 20-ти матчах.