Гараничев выступит в индивидуальной гонке на чемпионате мира

Главный тренер сборной России Валерий Польховский сообщил, что Лариса Куклина, Карим Халили и Евгений Гараничев прибыли в расположение сборной России в Поклюке для подготовки к чемпионату мира. Эти биатлонисты приняли участи в чемпионате Европы в польском городу Душники-Здруй.

По словам Польховского, Гараничев, который не показал хороших результатов на европейском чемпионате, выступит в индивидуальной гонке на ЧМ. В Польше российский биатлонист был в такой же гонке 34-м.

"Мы специально отправили Евгения на чемпионат Европы, чтобы проверить его возможности на данный момент как в гонке на 20 километров, так и в эстафете. И убедились, что он может прекрасно выступать в гонке на 20 километров", — приводит "РИА Новости" слова Польховского.

Мужская индивидуальная гонка на чемпионате мира состоится 17 февраля.