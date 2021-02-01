У "Тамбова" осталось девять футболистов: как доиграть сезон?

Главный тренер "Тамбова" Сергей Первушин сообщил, что в его наличии осталось всего девять футболистов. По словам наставника, сейчас не время считать количество, так как всё ещё стоит вопрос о снятии с чемпионата РПЛ.
У "Тамбова" возникли финансовые проблемы. Клуб не получает денег из бюджета области, перед футболистами существует задолженность по зарплате с сентября.
"Да, у нас осталось девять игроков. Но сейчас вообще не до того, чтобы считать футболистов", — приводит "Чемпионат" слова Первушина.
Кроме того, на команду наложен запрет на регистрацию новых футболистов. Снят он может быть после того, как "Тамбов" рассчитается по долгам.
По сведениям "СЭ" в Российской премьер-лиге (РПЛ) хотят сохранить "Тамбов" в чемпионате в любом виде. Для этого РПЛ может выплатить клубу долю от реализации телевизионных и коммерческих прав заранее. Сумма составит 50-60 млн рублей.
Это позволит "Тамбову" закрыть долги и доиграть 11 матчей сезона. Процедура банкротства при этом может проходить до мая.
Сейчас в заявке клуба с учётом молодёжного состава 47 игроков, но большинство не имеет профессиональных контрактов, поэтому не сможет выступать в РПЛ. Решение по клубу ожидается 8 февраля.
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