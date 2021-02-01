У "Тамбова" осталось девять футболистов: как доиграть сезон?

Главный тренер "Тамбова" Сергей Первушин сообщил, что в его наличии осталось всего девять футболистов. По словам наставника, сейчас не время считать количество, так как всё ещё стоит вопрос о снятии с чемпионата РПЛ.

У "Тамбова" возникли финансовые проблемы. Клуб не получает денег из бюджета области, перед футболистами существует задолженность по зарплате с сентября.

"Да, у нас осталось девять игроков. Но сейчас вообще не до того, чтобы считать футболистов", — приводит "Чемпионат" слова Первушина.

Кроме того, на команду наложен запрет на регистрацию новых футболистов. Снят он может быть после того, как "Тамбов" рассчитается по долгам.

Лига нам поможет?

По сведениям "СЭ" в Российской премьер-лиге (РПЛ) хотят сохранить "Тамбов" в чемпионате в любом виде. Для этого РПЛ может выплатить клубу долю от реализации телевизионных и коммерческих прав заранее. Сумма составит 50-60 млн рублей.

Это позволит "Тамбову" закрыть долги и доиграть 11 матчей сезона. Процедура банкротства при этом может проходить до мая.

Сейчас в заявке клуба с учётом молодёжного состава 47 игроков, но большинство не имеет профессиональных контрактов, поэтому не сможет выступать в РПЛ. Решение по клубу ожидается 8 февраля.