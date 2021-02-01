Вдова Риксена рассказала, как от футболиста отвернулись бывшие партнёры

Вдова экс-футболиста "Зенита" и "Рейнджерс" Фернандо Риксена рассказала о том, что не получила помощи от бывших друзей и коллег мужа. Спортсмен долгое время боролся с болезнью Лу Герига и был прикован к инвалидному креслу.
Риксен умер в сентябре 2019 года и был похоронен в Глазго. По словам вдовы игрока, один из российских футболистов, который уже закончил карьеру, перевёл ей 500 тыс. рублей. Женщина не назвала имя спортсмена, но заявила, что с Фернандо они не были знакомы.
Жена купила на эти деньги специально электронное кресло. Риксен, узнав о подарке, расплакался.
"Из футболистов, с которыми дружил или играл в одной команде, никто не помог. А тут совершенно посторонний человек взял и отдал такую сумму", - приводит "СЭ" слова Вероники Риксен.
Супруги с готовностью скинули с себя одежду в присутствии журналиста.