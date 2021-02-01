Исмаилов подтвердил бой с Минеевым

Боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов сообщил, что проведёт бой-реванш с Владимиром Минеевым. Поединок состоится в сентябре в рамках AMC Fight Nights.

Исмаилов опубликовал в Instagram сообщение с афишей боя. По признанию Маги, он не сомневался, что соперник откажется от поединка.

"Я ведь не сомневался, что он струсит и откажется! Каждый получит своё сполна, бой это всего лишь спорт! Минеев давно вышел за рамки спорта!" - написал Исмаилов.

Ранее сообщалось, что за бой Исмаилов получит около 10 млн рублей.

В октябре 2018 года поединок Исмаилова и Минеева завершился решением судей вничью. В декабре 2020 года бойцы подрались в Москве на турнире, где не участвовали как спортсмены.