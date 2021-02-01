Боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов сообщил, что проведёт бой-реванш с Владимиром Минеевым. Поединок состоится в сентябре в рамках AMC Fight Nights.
Исмаилов опубликовал в Instagram сообщение с афишей боя. По признанию Маги, он не сомневался, что соперник откажется от поединка.
"Я ведь не сомневался, что он струсит и откажется! Каждый получит своё сполна, бой это всего лишь спорт! Минеев давно вышел за рамки спорта!" - написал Исмаилов.
Ранее сообщалось, что за бой Исмаилов получит около 10 млн рублей.
В октябре 2018 года поединок Исмаилова и Минеева завершился решением судей вничью. В декабре 2020 года бойцы подрались в Москве на турнире, где не участвовали как спортсмены.
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