США нарушали антидопинговые правила в два раза чаще России

США являются лидерами по антидопинговым нарушениям спортсменов в 2020 году. Об этом говорится в отчёте MPCC, Движения по восстановлению доверия к велоспорту.

MPCC было образовано в 2007 году после ряда громких допинговых скандалов в велоспорте. В частности, на постоянном употреблении допинга попался американский велогонщик Лэнс Армстронг, который семь раз побеждал на "Тур де Франс". Ежегодно организация изучает допинговые инциденты в разных видах спорта.

Допинг в 2020 году

Согласно отчёту, самый "допинговый" вид спорта - лёгкая атлетика со 113-ю случаями. Велоспорт занимает только восьмое место в этом антирейтинге с 18-ю инцидентами.

Лёгкая атлетика - 113 случаев.

Тяжёлая атлетика - 50.

Американский футбол - 26.

Конный спорт - 23.

Смешанные единоборства - 20.

Среди популярных командных видов спорта нарушений крайне мало. За год на допинге попались 16 футболистов, 10 хоккеистов и четыре баскетболиста.

В тройке лидеров среди стран США, Россия и Италия. Американцы в два раза чаще россиян нарушали антидопинговые правила.