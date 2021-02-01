США являются лидерами по антидопинговым нарушениям спортсменов в 2020 году. Об этом говорится в отчёте MPCC, Движения по восстановлению доверия к велоспорту.
MPCC было образовано в 2007 году после ряда громких допинговых скандалов в велоспорте. В частности, на постоянном употреблении допинга попался американский велогонщик Лэнс Армстронг, который семь раз побеждал на "Тур де Франс". Ежегодно организация изучает допинговые инциденты в разных видах спорта.
Согласно отчёту, самый "допинговый" вид спорта - лёгкая атлетика со 113-ю случаями. Велоспорт занимает только восьмое место в этом антирейтинге с 18-ю инцидентами.
Среди популярных командных видов спорта нарушений крайне мало. За год на допинге попались 16 футболистов, 10 хоккеистов и четыре баскетболиста.
В тройке лидеров среди стран США, Россия и Италия. Американцы в два раза чаще россиян нарушали антидопинговые правила.
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