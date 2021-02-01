Уилл Смит встретился с футболистами "Зенита"

Футболисты "Зенита" встретились с американским актёром Уиллом Смитом. Пресс-служба клуба поделилась фотографией в Twitter.

Встреча произошла в Дубае, где сейчас "Зенит" проводит подготовку к весенней части сезона. Ранее Смит встретился с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.