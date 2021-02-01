Футболисты "Зенита" встретились с американским актёром Уиллом Смитом. Пресс-служба клуба поделилась фотографией в Twitter.
Встреча произошла в Дубае, где сейчас "Зенит" проводит подготовку к весенней части сезона. Ранее Смит встретился с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.
"Специальный гость сегодняшней тренировки — Уилл Смит", - говорится в сообщении "Зенита".
Специальный гость сегодняшней тренировки — Уилл Смит 😎#ГазпромТренировочныеСборы pic.twitter.com/GUbzIX59Dx— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) February 1, 2021
Супруги с готовностью скинули с себя одежду в присутствии журналиста.