Клебо напугало возвращение Устюгова после коронавируса

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо отметил, что его насторожило возвращение Сергея Устюгова на этапы Кубка мира. В начале сезона российский спортсмен переболел коронавирусом, но смог выступить в финском Лахти и шведском Фалуне.

"Выступление Устюгова пугает. Но всё же приятно, что он вернулся и провёл хорошую гонку. Из-за коронавируса он потерял много времени — такого никому не пожелаешь", — приводит VG слова Клебо.

Устюгов на этапе в Лахти завоевал бронзовую медаль в эстафетной гонке. На соревнованиях в Фалуне он показал такие результаты: