Санкции WADA не помешают провести ЧМ по хоккею с мячом в Иркутске

Международная федерация бенди (FIB) объявила о проведении чемпионата мира в Иркутске в октябре 2021 года. Турнир состоится вопреки санкциям WADA, которые были подтверждены решением CAS.
Россия не имеет права принимать крупные международные соревнованиях до декабря 2022 года. Вместе с тем в решении CAS говорится, что турнир может пройти в эти сроки, если он был запланирован ранее и на подготовку Россия потратила значительные средства.
Чемпионат мира в Иркутске должен был пройти в марте 2020 года, но был перенесен из-за пандемии коронавируса. По словам главы Федерации хоккея с мячом Иркутской области Владимира Матиенко, FIB и шведская федерация подтвердили, что турнир состоится в России.
"Чемпионат мира пройдет в Иркутске, это входит в рамки решения Спортивного арбитражного суда, в замечания и приложения к нему", — приводит РИА "Новости" слова Матиенко.
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