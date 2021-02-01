Санкции WADA не помешают провести ЧМ по хоккею с мячом в Иркутске

Международная федерация бенди (FIB) объявила о проведении чемпионата мира в Иркутске в октябре 2021 года. Турнир состоится вопреки санкциям WADA, которые были подтверждены решением CAS.

Россия не имеет права принимать крупные международные соревнованиях до декабря 2022 года. Вместе с тем в решении CAS говорится, что турнир может пройти в эти сроки, если он был запланирован ранее и на подготовку Россия потратила значительные средства.

Чемпионат мира в Иркутске должен был пройти в марте 2020 года, но был перенесен из-за пандемии коронавируса. По словам главы Федерации хоккея с мячом Иркутской области Владимира Матиенко, FIB и шведская федерация подтвердили, что турнир состоится в России.