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Саночник Репилов во время награждения на ЧМ спел гимн России

Спорт

Российский саночник Роман Репилов стал первым чемпионом мира в нейтральном статусе в зимних видах спорта. На выходных он выиграл заезд на одноместных санях в Кёнигзее, опередив немца Феликса Лоха и австрийца Давида Гляйршера.

Саночник Репилов во время награждения на ЧМ спел гимн России

Российская команда из-за санкций со стороны WADA выступала без национальной символики. Во время награждения Репилова прозвучал гимн международной федерации. Несмотря на это, спортсмен признался, что пел гимн России.

"Пел гимн России. Если бы в руках был микрофон, я бы на всю округу спел", — приводит ТАСС слова Репилова.

Также чемпион отметил, что соперники с пониманием отнеслись к положению россиян. Так, олимпийский чемпион Лох "по-доброму посмеялся" над тем, что Репилов во время награждения был без флага.

Роман заявил, что он привык к ситуации, когда выступает с ограничениями из-за санкций или коронавируса. Вместе с тем, спортсмен хотел бы выступить хотя бы на одной Олимпиаде с флагом. В Пхенчхане-2018 он выступал под нейтральным статусом. Такая же ситуация будет в Пекине-2022.

Автор: Артём Пермяков
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