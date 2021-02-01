Саночник Репилов во время награждения на ЧМ спел гимн России

Российский саночник Роман Репилов стал первым чемпионом мира в нейтральном статусе в зимних видах спорта. На выходных он выиграл заезд на одноместных санях в Кёнигзее, опередив немца Феликса Лоха и австрийца Давида Гляйршера.

Российская команда из-за санкций со стороны WADA выступала без национальной символики. Во время награждения Репилова прозвучал гимн международной федерации. Несмотря на это, спортсмен признался, что пел гимн России.

"Пел гимн России. Если бы в руках был микрофон, я бы на всю округу спел", — приводит ТАСС слова Репилова.

Также чемпион отметил, что соперники с пониманием отнеслись к положению россиян. Так, олимпийский чемпион Лох "по-доброму посмеялся" над тем, что Репилов во время награждения был без флага.

Роман заявил, что он привык к ситуации, когда выступает с ограничениями из-за санкций или коронавируса. Вместе с тем, спортсмен хотел бы выступить хотя бы на одной Олимпиаде с флагом. В Пхенчхане-2018 он выступал под нейтральным статусом. Такая же ситуация будет в Пекине-2022.